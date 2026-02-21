Cagliari - Lazio | Mina stende Noslin, ma niente rigore: Marelli spiega la scelta
21.02.2026 22:30 di Simone Locusta
Episodio controverso nei minuti finali di Cagliari - Lazio. L'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato ai microfoni di Dazn la scelta di Rapuano di non fischiare il calcio di rigore per l'intervento di Yerry Mina su Tijjani Noslin. Di seguito le sue parole:
"Vale il primo punto di contatto che è fuori area anche se di pochissimo, cambia anche molto per la sanzione disciplinare perché se fosse stato in area di rigore Yerry Mina non sarebbe stato sanzionato".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.