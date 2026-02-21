DIRETTA - Cagliari-Lazio, Sarri in conferenza: segui il live

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra prestazione poco convincente da parte della Lazio. A Cagliari finisce 0-0, con la Lazio che rimane al nono posto in classifica. A breve il commento della partita in conferenza da parte di Sarri e Zaccagni. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Queste partita danno la sensazione di una dua valutazione futura sulla squadra. Ratkov è così tanto indietro rispetto a Maldini che gioca in un ruolo non suo? Ratkov può giocare dal primo minuto?

"Ratkov ha 22 anni, arriva da un altro paese e un altro calcio, la Serie A è sempre un campionato tatticamente difficile. Platini ha fatto fatica i primi tre mesi, figuriamoci Ratkov. Ora sto giocando un calcio diverso da quello che mi piacerebbe fare, ma la rosa è questa. Stasera dovevamo giocare in velocità, invece abbiamo portato tanto palla e non siamo stati produttivi".

Quanto incide la situazione tra il club e i tifosi? Può fare da promotore?

"Io accetto le decisioni della gente e non faccio il promotore di nessuno. Per noi l'assenza dei tifosi è pesante e anti costituzionale. Per 30-40 tafferugli impediscono a chi non ha fatto niente di venire allo stadio. Una follia".

Oggi ha schierato Behlayane, come mai?

"In allenamento ha fatto meglio degli altri e l'ho messo dentro per questo"

Chi può giocare al posto di Rovella dopo l'infortunio?

"Behlayane non può fare il vertice basso, l'ha fatto per qualche partita Basic e speriamo di recuperarlo velocemente. Oggi avevamo 6-7 infortunati, abbiamo portato giocatori al limite, Zaccagni ha giocato con soli due allenamenti. Siamo tutto l'anno in emergenza. Siamo abituati e pronti a lottare fino alla fine. Dopo l'ultima partita ci avete detto che non avevamo più motivazioni, mentre oggi c'eravamo a livello mentale".

Squadra compassata?

"Abbiamo fatto una bella fase difensiva, mentre in attacco abbiamo fatto fatica e sbagliato alcune scelte. Ma stasera abbiamo fatto una fase difensiva per 95' con questa internsità, pertanto le motivazioni c'erano. Behlayane può fare l'interno o giocare nel centrocampo a due, Rovella ha riportato la frattura della clavicola e dovrà operarsi. Stagione finita? Non penso

(seguono aggiornamenti...)