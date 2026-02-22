SONDAGGIO - Cagliari-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti
La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Cagliari nel match valido per il 26° turno di Serie A. Meglio la formazione di casa nel primo tempo, i biancocelesti riescono a venir fuori solamente negli ultimi minuti di gara, complici gli ingressi di Tavares e Noslin. Per la squadra di Sarri un punto che non serve a molto a livello di classifica: ad oggi, la distanza dalle zone europee è troppo ampia per pensare realisticamente di poter recuperare.
Prima dell'impegno in Coppa Italia, comunque, Zaccagni e compagni saranno impegnati col Torino nel prossimo turno. In attesa del prossimo appuntamento, però, è il momento di decretare il migliore di Cagliari-Lazio: potete farlo dando la vostra preferenza nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI per il sondaggio).