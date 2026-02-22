SONDAGGIO - Cagliari-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

22.02.2026 Elena Bravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - Cagliari-Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Cagliari nel match valido per il 26° turno di Serie A. Meglio la formazione di casa nel primo tempo, i biancocelesti riescono a venir fuori solamente negli ultimi minuti di gara, complici gli ingressi di Tavares e Noslin. Per la squadra di Sarri un punto che non serve a molto a livello di classifica: ad oggi, la distanza dalle zone europee è troppo ampia per pensare realisticamente di poter recuperare.

Prima dell'impegno in Coppa Italia, comunque, Zaccagni e compagni saranno impegnati col Torino nel prossimo turno. In attesa del prossimo appuntamento, però, è il momento di decretare il migliore di Cagliari-Lazio: potete farlo dando la vostra preferenza nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI per il sondaggio).

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.