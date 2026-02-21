Cagliari, Palestra a Dazn: "Teniamo stretto questo punto. Pellegrini..."
Un pareggio a reti bianche tra Cagliari - Lazio. Al termine del match ai microfoni di Dazn è intervenuto Palestra per commentare la sfida: “Vale tanto, dobbiamo fare mattone dopo mattone, ci teniamo stretto questo punto. Pellegrini? Io ho cercato di fare la partita mia, sono giocatori di ottimo livello insieme a Tavares, indipendentemente dall’avversario che ho davanti, io cerco di dare sempre il meglio di me”.