Lazio, Rovella a Sky: "Spero inizi ora il mio campionato. Stagione complicata, ma..."
21.02.2026 20:33 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
"Sappiamo che è importante andare in ogni partita pensando a vincere, oggi è importante portare i tre punti a casa e concludere al meglio una stagione complicata di per sé". Ha parlato così Nicolò Rovella nel pre gara di Cagliari - Lazio, ai microfoni di Sky Sport.
Proseguendo, il centrocampista biancoceleste ha aggiunto: "Abbiamo la semifinale di Coppa Italia che è molto importante per noi, chiudere il campionato in modo migliore possibile. È la stagione più complicata da quando gioco in A, ora mi sento bene sto bene e spero adesso che inizi il mio campionato. Sono felice di poter tornare in campo”.