Lazio, Sarri e la scelta di Zaccagni: "È un giocatore importante per noi e..."
21.02.2026 20:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Mattia Zaccagni torna subito dal primo minuto. Dopo aver superato l'infortunio, il capitano della Lazio è stato scelto da Sarri per giocare dall'inizio contro il Cagliari. Nel pre partita, il tecnico biancoceleste ha parlato proprio della sua scelta ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole
"Zaccagni? Nell'ultimo periodo abbiamo un livello di pericolosità superiore a prima. Abbiamo invece perso la solidità difensiva che avevamo prima. Per noi è un giocatore importante, vediamo quanta autonomia ha. Sicuramente qualcosa ci dà".
