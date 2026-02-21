Lazio, Costacurta su Maldini: "Non pensavo potesse fare il centravanti, ma..."
21.02.2026 20:14 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Negli studi di SkySport, l'ex difensore Billy Costacurta ha parlato di Daniel Maldini e del suo nuovo ruolo da centravanti nella Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole a pochi minuto dal fischio d'inizio della gara contro il Cagliari.
"Kilicsoy e Maldini sono due ragazzi che devono trovare continuità che manca a tutte due, ma hanno grandissime qualità. Non pensavo che Maldini potesse fare quel ruolo da centravanti, ma mi sta piacendo. Lo vedevo più da altre parti, ma questo miglioramento lo aiuterà”.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.