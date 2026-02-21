Cagliari, Pisacane sfida la Lazio: dubbio in difesa, si rivede Mazzitelli
21.02.2026
RASSEGNA STAMPA - Il Cagliari aspetta la Lazio. All'Unipol Domus arrivano i biancocelesti di Sarri, attesi dai rossoblù di Pisacane reduci dall'ultima sconfitta contro il Lecce in campionato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe già fatto le sue scelte per sfidare i capitolini.
Solo un dubbio in difesa, di fronte a Caprile in porta: Rodriguez è in vantaggio su Dossena per fare coppia con Mina; come terzini, invece, giocheranno Zé Pedro e Obert. A centrocampo si rivedrà dall'inizio Mazzitelli in regia, con Sulemana e Adopo come mezzali. In attacco, il tridente sarà composto da Palestra, Kilicsoy ed Esposito.
