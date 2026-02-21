Lazio, voci sulla cessione del club: Sarri isola la squadra
21.02.2026 11:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Torna in campo la Lazio. I biancocelesti andranno a Cagliari a caccia dei tre punti, ma la realtà è che in tutto l'ambiente laziale si parla di tutt'altro.
Alla vigilia della sfida, sono rimbalzate con insistenza le voci di una possibile cessione della società, seguite poi dalla puntuale smentita del club. In tutto questo contesto caotico, tra protesta, voci e polemiche, Sarri ha un ruolo fondamentale.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, il tecnico biancoceleste sta cercando di isolare la squadra, non vuole che i calciatori siano distratti da tutto ciò che sta accerchiando il mondo Lazio. Testa sul campo, testa a Cagliari.
