Lazio | Przyborek, parla Kesler (a.d. del Pogoń): "Ecco i dettagli dell'affare"
Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di BBC Sport, l'amministratore delegato del Pogoń Szczecin Tan Kesler è tornato sull'operazione che ha portato Adrian Przyborek, gioiellino che si è messo in mostra nel campionato polacco, alla Lazio. Ecco di seguito le sue parole.
"Mi piace far crescere i giocatori e le filosofie calcistiche. La nostra filosofia è la stessa dell'Hull: giocare un calcio corretto, far crescere un giocatore a stagione e venderlo. Abbiamo appena venduto un talento alla Lazio, Adrian Przyborek, che prima del nostro arrivo faceva fatica a guadagnare minuti. Grazie alla nostra filosofia, è cresciuto. Lo abbiamo venduto per 4,5 milioni di euro, in un pacchetto dal valore complessivo di 7 milioni di euro, con una percentuale elevata sul prossimo trasferimento".