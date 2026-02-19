Conference League | La Fiorentina si gioca tutto: il programma
19.02.2026 14:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Non solo Europa, c'è anche la Conference League. La Fiorentina si gioca la stagione, dopo aver sfiorato di vincere il trofeo in due occasioni arrivando fino alla finale. Quest'anno, forse, conta ancora di più. In campionato è in piena lotta salvezza, con la Conference League può ancora sognare l'Europa.
Ore 18:45
NOAH - AZ ALKMAAR
KUPS - LECH POZNAN
SIGMA OLOMOUC - LAUSANNE
ZRINJSKI MOSTAR - CRYSTAL PALACE
Ore 21:00
DRITA - NK CELJE
JAGIELLONIA - FIORENTINA
KF SHKENDIJA - SAMSUNSPOR
OMONIA NICOSIA - RIJEKA
