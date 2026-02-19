Conference League | La Fiorentina si gioca tutto: il programma

19.02.2026 14:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Conference League | La Fiorentina si gioca tutto: il programma
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026

Non solo Europa, c'è anche la Conference League. La Fiorentina si gioca la stagione, dopo aver sfiorato di vincere il trofeo in due occasioni arrivando fino alla finale. Quest'anno, forse, conta ancora di più. In campionato è in piena lotta salvezza, con la Conference League può ancora sognare l'Europa.

Ore 18:45

NOAH - AZ ALKMAAR

KUPS - LECH POZNAN

SIGMA OLOMOUC - LAUSANNE

ZRINJSKI MOSTAR - CRYSTAL PALACE

Ore 21:00

DRITA - NK CELJE

JAGIELLONIA - FIORENTINA

KF SHKENDIJA - SAMSUNSPOR

OMONIA NICOSIA - RIJEKA

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.