Milan - Como | Allegri attacca Fabregas: "Sei un cog***ne!"
Clima teso a San Siro. Nella serata di ieri si sono sfidate Milan e Como, con il match che è terminato con il risultato di 1-1. Un punto a testa che serve a poco, ma come al solito il focus della gara si è spostato sulle polemiche e meno sul campo. Questa volta, però, non si parla di Var.
Nella parte finale della sfida, due calciatori del Como si stanno contendendo la palla con Saelemaekers, esterno belga del Milan. Il tutto avviene nei pressi dell'area tecnica di Fabregas, allenatore del Como, il quale preso dalla foga agonistica entra in campo quanto basta per toccare Saelemaekers e dargli una leggera spinta.
Il calciatore del Milan, chiaramente, protesta. E ciò che si accende successivamente è uno scontro verbale tra Allegri e la panchina del Como. Il tecnico rossonero viene espulso, così come uno dei collaboratori di Fabregas.
Al termine della gara, nei tunnel, i due allenatori si sono scontrati prima dell'inizio delle conferenze stampa, con Allegri che avrebbe insultato il giovane collega spagnolo con frasi come "Sei un co***one" e "Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri".