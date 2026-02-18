Ex Lazio | Bianchessi può tornare in Serie A: le ultime sul suo futuro
18.02.2026 18:15 di Andrea Castellano
Mauro Bianchessi è vicino al ritorno in Serie A. L'ex Responsabile del Settore Giovanile di Milan, Lazio e Monza è in trattativa con il Bologna, come riportato da Nicolò Schira. Le parti sono in contatto, il dirigente andrebbe a ricoprire un ruolo nel vivaio della società rossoblù. Sono attese novità per la sua nuova esperienza nel massimo campionato italiano.
