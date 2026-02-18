Cagliari, Folorunsho parzialmente in gruppo: i dettagli
Nuova sessione di allenamento per il Cagliari che prosegue nella preparazione del match contro la Lazio in programma sabato sera alle 20.45. l rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio sui prati del Crai Sport Center di Assemini concentrandosi prettamente sul possesso palla e sugli sviluppi di gioco.
Lavoro parziale invece con la squadra per Michael Folorunsho. Di seguito il report del club: "Allenamento pomeridiano per i rossoblù in vista del prossimo impegno casalingo, il match contro la Lazio in programma sabato 21 febbraio. La squadra ha iniziato la seduta odierna in palestra; poi il trasferimento in campo del gruppo: attivazione, esercitazioni dedicate al possesso e sviluppi di gioco. Lavoro parziale con la squadra per Michael
Folorunsho. Domani, giovedì 19, nuovo allenamento fissato dal mister Pisacane e dal suo staff al mattino".