Lazio | Flaminio, parla Fayer: “La riqualificazione è positiva, ma…”
La Lazio ha presentato il suo progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio. Dopo la conferenza stampa a Formello, sulle idee della società biancoceleste si è espresso Carlo Antonio Fayer, progettista del nuovo stadio dell’Arezzo ed ex consigliere capitolino. Di seguito le sue parole riportate da La Repubblica.
“Considero positiva la riqualificazione del Flaminio. Era una ferita evidente in un quadrante che dall’Auditorium in poi ha saputo cambiare volto. Da una prima visione mi sembra un impianto moderno. Il punto, però, è un altro: ad oggi non c’è stata una vera discussione pubblica sulle funzioni che verranno inserite nello stadio. Senza un corretto processo partecipativo, il rischio è che non si trovi un reale equilibrio tra sostenibilità economica e interesse pubblico. Il nuovo Flaminio dovrà necessariamente avere una funzione sociale e culturale, un luogo che sia vissuto da tutti i cittadini”.