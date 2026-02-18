Lazio, a Cagliari senza Gila: le condizioni dello spagnolo
RASSEGNA STAMPA - Mancano appena tre giorni alla trasferta in terra sarda contro il Cagliari per la Lazio di mister Sarri ma, con molta probabilità, Mario Gila rimarrà nella Capitale.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport lo spagnolo nella giornata di ieri ha effettuato gli esami strumentali al ginocchio sinistro che hanno confermato l’infiammazione al tendine rotuleo.
Il difensore ha alzato bandiera bianca contro l’Atalanta rimanendo negli spogliatoio all’intervallo e il check effettuato ieri ha confermato che non si tratta di una botta ricevuta ma di un’infiammazione.
Sarri spera di poterlo recuperare per la trasferta contro il Torino ma la prudenza sarà massima in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma il prossimo 4 marzo.
