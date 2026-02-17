Lazio - Flaminio | Caloro (Legends): "Nome dello stadio? Noi siamo..."

Nella fase conclusiva della conferenza stampa di presentazione dlla riqualificazione dello Stadio Flaminio, i giornalisti hanno avuto la possibilità di porre alcune domande ai protagonisti. Tra le varie curiosità, è emersa anche la questione relatival nuovo nome che lo Stadio Flaminio potrà avere.

Andrea Caloro (Legends Global Ambassador) ha risposto così in merito: “Nome dello stadio? Noi siamo partner della Lazio e del presidente Lotito, sarà un lavoro a quattro mani. Siamo coinvolti nella gestione, ma non siamo esclusivisti. Altri sport o concerti? L’impianto ospiterà altri eventi nel rispetto della realtà locale. Lo stadio con queste dimensioni e questi costi non può sostenersi solo con le partite della Lazio. Nel massimo rispetto della realtà locale, il Flaminio ospiterà altri eventi".

In seguito, anche l'ingegnere Alessandro Lanzetta è voluto intervenire sulla questione: “La scelta del nome dello stadio è ancora prematura, anche per una questione scaramantica ci rifletteremo più avanti. Il prossimo passaggio ora è l’apertura della conferenza dei servizi, i tempi dipendono dall’analisi progettuale. Dopo l’eventuale ok, ci sarà la pubblica utilità. Speriamo di lavorare giorno per giorno per portarlo a casa”.