Champions League, al via i play-off: tutte le sfide in programma
17.02.2026 10:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Torna la Champions League. Archiviata la league phase, le squadre classificatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto sono pronte a sfidarsi nei play-off, con in palio un pass per gli ottavi di finale del torneo. Prenderanno parte agli spareggi anche Inter, Atalanta e Juventus, impegnate in un doppio confronto rispettivamente contro Bodo/Glimt, Borussia Dortmund e Galatasaray. Di seguito tutte le sfide in programma oggi, marted' 17 febbraio.
Galatasaray - Juventus, ore 18:45
Borussia Dortmund - Atalanta, ore 21:00
Monaco - Paris Saint-Germain, ore 21:00
Benfica - Real Madrid, ore 21:00
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.