Lazio, è il Flaminio-day: attesa la presentazione del progetto

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il giorno è arrivato: la Lazio è pronta a svelare il nuovo Flaminio. Alle 10:30 di oggi, martedì 17 febbraio, al Training Center di Formello il club presenterà il progetto di riqualificazione dello stadio, già consegnato al Comune di Roma lo scorso lunedì. Si tratta di un'opera da quasi 500 milioni di euro, che regalerà una nuova casa ai tifosi biancocelesti e restituirà a tutta la cittadinanza l'impianto ideato da Pier Luigi Nervi per le Olimpiadi del 1960 e ormai in stato di abbandono da anni.

La conferenza stampa sarà presentata da Alessio De Giuseppe, giornalista di Dazn, e vedrà la partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. A prendere parola, oltre al presidente Lotito, saranno Pierluigi Nervi, nipote dell'omonimo architetto, e Marco Casamonti dello studio Archea Casamonti, autore materiale del progetto. Accanto a loro ci saranno il professor Domenico d'Olimpio, responsabile scientifico e coordinatore del team della Sapienza, e il professor de Lieto Vollaro di Roma Tre; mentre a parlare di sostenibilità economica saranno Giuseppe Rizzello e Andrea Caloro di Legends Global, partner strategico nella valorizzazione commerciale dell'impianto.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il nuovo Flaminio avrà un totale di circa 50.570 posti e il progetto prevede anche un museo, aree hospitality, spazi commerciali, riqualificazione urbana, parcheggi e piste ciclabili. L'evento sarà trasmesso sarà trasmesso in diretta su sito, app e canale Youtube ufficiali della Lazio, oltre che su Dazn e Sportitalia.