Lazio, precedenti incoraggianti con il Cagliari: i numeri in terra sarda
Archiviata la sconfitta contro l'Atalanta, la Lazio si prepara a volare in Sardegna per affrontare il Cagliari di Pisacane. Ibilancio dei precendeti in casa dei rossoblù sorride ai biancocelesti che, in 38 gare di Serie A, hanno conquistato ben 17 vittorie, l'ultima per 1-2 nel febbraio 2025. Completano il dato 11 pareggi e 13 sconfitte, l'ultima risalente addirittura al maggio 2013. Sono 46, inoltre, i gol realizzati dai capitolini, contro i 33 degli isolani. Di seguito tutti i numeri della sfida forniti dal sito ufficiale della Lazio.
Precedenti totali: 86 (48 vittorie Lazio, 17 pareggi, 21 vittorie Cagliari)
Ultima vittoria Lazio: 2-0 (03.11.2025)
Ultima vittoria Cagliari: 1-0 (19.05.2013)
Ultimo pareggio: 2-2 (19.09.2021)
Gol totali Lazio: 128
Gol totali Cagliari: 79
Capocannoniere della sfida: Ciro Immobile 11 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Cagliari: 1-4 Lazio (2008) - 4-1 Cagliari (1993)