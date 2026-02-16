Lazio, parla Mattei: "Lotito pensa a tutto tranne che all’aspetto tecnico"
Ospite in collegamento ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha commentato la sconfitta della Lazio contro l'Atalanta, per poi tornare a parlare della contestazione messa in atto dai tifosi e dell'imminente presentazione del progetto per il nuovo stadio Flaminio. Queste le sue dichiarazioni: “Partita in cui la Lazio non ha avuto molta fortuna. Il rigore sembrava netto all’inizio, ma il protocollo dice altro".
"Contestazione? Questa società pretende di avere sempre ragione, non vuole dialogare con nessuno. Io sono dalla parte di chi fa muro contro muro a questo punto. Dopo oltre vent’anni è chiaro: Lotito non vuole nessuno al proprio fianco, nessuno che possa fargli ombra, nessuno che abbia a che fare con la storia della Lazio".
"Domani, alla presentazione del progetto-Flaminio, ci sarà il solito comizio. Intanto la Lazio ha gli stessi punti del Bologna e ne ha uno in più di Udinese e Sassuolo".
"Negli ultimi sette anni il calcio mondiale è cambiato. Lotito sta pensando a tutto, al Nasdaq, al Flaminio, tranne che all’aspetto tecnico della squadra”.