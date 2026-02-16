La Lazio non sa più vincere: i terribili numeri della seconda metà della stagione
RASSEGNA STAMPA - Se non è crisi, poco ci manca. Al massimo è un evidente ridimensionamento. Il cammino della Lazio nelle ultime settimane racconta una squadra in difficoltà: nelle ultime dieci giornate di Serie A sono arrivati soltanto due successi, contro Genoa e Verona, per un totale di 11 punti. Il quadro non migliora allargando lo sguardo: nelle ultime tredici gare si aggiunge solo la vittoria contro il Parma, con appena 15 punti complessivi conquistati.
Come evidenzia il Corriere della Sera, considerando questo parziale, che equivale a metà stagione, i biancocelesti navigherebbero nella parte destra della classifica, e nemmeno tra le prime della seconda metà. I numeri offensivi e difensivi certificano il momento: 11 gol segnati e 16 subiti nelle ultime tredici giornate. Una fase delicata, aggravata da un clima sempre più freddo intorno alla squadra.
Rilanciarsi in campionato appare estremamente complicato: il sesto posto occupato dall’Atalanta, che vale l’accesso alle coppe, dista nove punti, mentre il Como, settimo e con una gara da recuperare, è a otto lunghezze. Entrambe, inoltre, sono in vantaggio negli scontri diretti. Salvo sorprese clamorose, la Lazio rischia quindi di mancare la qualificazione alle competizioni europee per il secondo anno consecutivo, almeno passando dal campionato.