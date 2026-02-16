Lazio, slitta ancora il rientro di Lazzari: le sue condizioni
16.02.2026
RASSEGNA STAMPA - Sarri dovrà ancora aspettare per riavere a disposizione Lazzari. Spera che possa tornare il prima possibile, ma con ogni probabilità non ci sarà alla prossima giornata di campionato contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il terzino è fermo per uno stiramento al polpaccio e ha ancora bisogno di tempo.
Per questo la Lazio andrà avanti senza di lui: a destra continuerà a giocare Marusic, che nelle ultime settimane non si è mai fermato. A sinistra, invece, proseguirà l'alternanza dall'inizio tra Pellegrini e Nuno Tavares. Il portoghese è rinato dall'ingresso in campo contro il Genoa: ora è una risorsa in più per il finale di stagione della squadra di Sarri..
