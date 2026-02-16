Serie A, Cagliari - Lecce chiude la venticinquesima giornata: il programma
Si chiude la venticinquesima giornata di Serie A. In serata (alle ore 20:45), all'Unipol Domus, scenderanno in campo Cagliari e Lecce per il posticipo del lunedì sera. Nella sfida salvezza, una vittoria permetterebbe ai rossoblù di staccarsi dalla zona retrocessione; per i giallorossi, invece, i tre punti sarebbero fondamentali per superare la Fiorentina e riprendere Cremonese e Genoa.
