Milano-Cortina 2026, allarme preservativi: sono finite tutte le scorte
16.02.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
A Milano-Cortina è scoppiato ormai da giorni il caso preservativi. Nella sede delle Olimpiadi sono finiti come confermano gli organizzatori che hanno promesso subito nuove scorte. “Possiamo confermare che la scorta di preservativi nei villaggi olimpici è stata temporaneamente esaurita a causa di una domanda superiore alle aspettative... <<< MILANO-CORTINA 2026 >>>
