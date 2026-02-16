Lazio, Zaccagni incontra... Gattuso: il retroscena sulle sue condizioni
Negli ultimi giorni il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha girato il mondo incontrando praticamente tutti i convocabili per i prossimi playoff Mondiali di marzo. Tra le tante tappe, il mister azzurro si è fermato nella Capitale, dove ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio. Tra questi c'era anche Mattia Zaccagni, fermo da quasi un mese per infortunio.
Ma il suo rientro è vicino, salvo sorprese avverrà già contro il Cagliari alla prossima giornata di campionato. È stato lui stesso a rivelarlo a Gattuso: come riportato da Il Messaggero, il capitano biancoceleste avrebbe detto al ct che vorrebbe esserci contro i rossoblù. Prima però bisogna scongiurare ogni possibile ricaduta; dopo di che potrà tornare in gruppo e rimettersi prima a disposizione della Lazio e poi dell'Italia.