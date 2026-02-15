Orsi duro: "Sono stufo di vedere la Lazio nona! Meriterebbe più rispetto"
A seguito degli ultimi risultati della Lazio, compresa la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio Radio della stagione e del futuro dei biancocelesti. Di seguito le sue parole.
“Sono stufo di vedere la Lazio nona! La Lazio ha 126 anni di storia e meriterebbe di più rispetto a festeggiare una singola Coppa Italia. È importante affrontare la realtà e guardare a obiettivi più ambiziosi, non accontentarsi di successi sporadici“.
