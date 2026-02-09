WOMEN | Serie A, Juve - Lazio: quando e dove seguire il match
09.02.2026 19:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo la prestazione convincente e la vittoria ottenuta in casa del Genoa, la Lazio Women si prepara per la trasferta a Torino dove domenica 15 febbraio affronterà la Juve.
Le biancocelesti scenderanno in campo alle 15 allo Stadio "Alessandro La Marmora - Pozzo" di Biella, la sfida sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e inoltre, potrà essere seguita - accendendo tramite app o sito - anche in streaming live e on demand.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.