Bologna, Fenucci su Immobile: "Per entrambi era meglio separarsi"
09.02.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dal centro sportivo Niccolò Galli ha parlato l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, che ha parlato anche delle scelte di mercato fatte a gennaio. In particolare si è espresso sull'addio dell'ex attaccante della Lazio Ciro Immobile, passato al Paris FC in Francia. Di seguito le sue parole.
"Quello che abbiamo fatto ha motivazioni differenti. per quanto riguarda gli attaccanti, posso dire che allenare tre punte era complesso e quindi si è deciso di lasciare solo due. Ciro è stato un professionista esemplare, un ragazzo d'oro, ma era meglio per entrambi separarsi".
