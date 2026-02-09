Lazio, Patric: "Il pari fa male ma ripartiamo da questa prestazione" - FT

09.02.2026 17:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Tra le cose positive della serata dell'Allianz Stadium in casa Lazio c'è sicuramente il ritorno di Patric in campo. Lo spagnolo, con soli due allenamenti insieme alla squadra, è tornato in campo nella ripresa e, nel day after, ha condiviso le sue sensazioni sui social.

"Il pareggio all’ultimo fa male, ma resta la prestazione di carattere e di sacrificio, unita alla consapevolezza di aver dato tutto. 
Si impara, si cresce e da qui si riparte. Molto felice di essere tornato in gruppo. Avanti Lazio".

