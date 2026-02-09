Rambaudi: "Questa Lazio non molla mai. E così Tavares è l'uomo in più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani di Juventus-Lazio, Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il match, che ha visto le due squadre pareggiare 2-2. Ecco le parole dell'ex calciatore:

"Al di là del risultato, io credo he l’analisi della gara è che hai impostato la sfida come dovevi. La cosa che mi è piaciuta è che gli allenatori possono fare tutto ma se non hai un gruppo con unità di intenti non vai da nessuna parte e la Lazio ce l’hai. Magari qualitativamente manca qualcosa, ma una squadra che non molla mai.

La Lazio ieri è stata subito in partita e ha sfruttato subito l’episodio con Pedro, gran gol poi il secondo e altre tre occasioni nitide che hanno evidenziato limiti di personalità di alcuni.

La gestione di Romagnoli ci sta, diversamente sarebbe anche arrivato un messaggio sbagliato a Provstgaard. Ora Romagnoli si riprenderà il suo posto, ma è stato giusto così, anche per compattare il gruppo dopo giorni in cui si è allenato meno è stato corretto farlo partire dalla panchina.

Complimenti a Tavares, gran partita. Così è un valore in più per questa squadra; per gli avversari può essere un problema. Provedel si è confermato un grande portiere. Isaksen è anche questo. Diventa devastante quando pensa in verticale. Ricordiamoci poi che nel gioco di arri gli esterni sono fondamentali. Taylor bene, sembra sia qui a giocare da un anno. Ha cultura di calcio, si vede”.