NEWS | Morto il fisico Antonino Zichichi: aveva 96 anni
09.02.2026 12:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lutto nel mondo della scienza per la scomparsa del fisico Antonino Zichichi, autore di numerosi e importanti ricerche e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare. Lo scienziato, che arrivò alla scoperta dell’antimateria, si è spento all’età di 96 anni... <<<< ANTONIO ZICHICHI>>>
autore
Jessica Reatini
