Lazio, Sarri presenta i nuovi acquisti. E su Przyborek...

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Lazio e Juve. A distanza di 3 mesi dall'ultima volta il tecnico toscano ha presentato una sfida davanti ai giornalisti, rispondendo a domande sui prossimi novanta minuti, ma anche sul mercato. A tal proposito, Sarri ha detto la sua anche sui nuovi arrivati.

"Io penso che quella di prima fosse una squadra più pronta, questa ha ragazzi che devono crescere. Solo Taylor era più pronto, ma deve adattarsi al nostro campionato. Il suo inserimento sarà più breve, per gli altri il percorso sarà più lungo. Maldini deve fare un percorso, ha fatto la seconda punta, l'esterno, il trequartista. Ha qualità, lo sta facendo intravedere, non con continuità, ma da diverse stagioni. Ci hanno provato più allenatori, ci provo anch'io. Przyborek è bravo tecnicamente, può diventare un centrocampista? Magari con un percorso. Può essere più breve metterlo sull'esterno. Ma si può costruire".