Lazio, Basic aspetta il rinnovo: su di lui diversi club europei

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il rinnovo di Toma Basic passa dalle prestazioni. Da questo momento, come ricorda il Corriere dello Sport, il centrocampista è libero di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club e il suo futuro torna completamente in discussione. Le attenzioni dall’estero non mancano: in Spagna si è mosso il Betis, mentre tra Francia e Germania diversi club hanno chiesto informazioni. Scenari che Basic conosce bene e che rendono questi mesi decisivi per il prosieguo della sua carriera.

Sarri, però, continua a credere in lui e a dargli fiducia, convinto che possa diventare una pedina importante nel nuovo equilibrio del centrocampo. Solo un mese fa il rinnovo sembrava a un passo e lo stesso giocatore era pronto a firmare, sensazione che non è del tutto svanita. Nel calcio, però, le gerarchie cambiano rapidamente e questa fase di attesa può trasformarsi in un’opportunità. Se Basic saprà rispondere sul campo, il discorso rinnovo potrà riaprirsi. In caso contrario, l’addio a fine stagione resterebbe un’ipotesi concreta. La volontà del giocatore, intanto, è chiara: restare alla Lazio.