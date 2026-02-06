Roma, si ferma subito Robinio Vaz: le sue condizioni
Problemi per Gasperini. Si è fermato Robinio Vaz: l'esterno della Roma ha accusato un problema muscolare contro l'Udinese e salterà la gara contro il Cagliari. Il classe 2007 ha riportato una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra e rimarrà ai box per almeno due settimane. Insieme a lui rischiano di dare forfait anche Venturino ed Hermoso.
