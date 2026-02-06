Lazio, due giocatori diffidati contro la Juve: chi rischia di saltare l'Atalanta
06.02.2026 15:15 di Christian Gugliotta
Reduce dalla sofferta vittoria casalinga contro il Genoa, la Lazio si prepara ad affrontare la Juventus in trasferta, in un big match cruciale per continuare a restare nella scia delle concorrenti ad un piazzamento europeo.
Dopo aver già Pellegrini per squalifica, Sarri dovrà chiedere particolare attenzione a due dei suoi giocatori in vista della gara dell'Allianz Stadium. Alessio Romagnoli e Matteo Cancellieri, infatti, sono diffidati e in caso di ammonizione salterebbero la successiva sfida di campionato contro l'Atalanta.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.