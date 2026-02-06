Lazio, Motta è arrivato grazie a Nesta: la rivelazione in conferenza stampa
06.02.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Un legame con la Lazio c'era già prima del suo trasferimento. Edoardo Motta durante la sua avventura alla Reggiana era stato allenato da Alessandro Nesta, bandiera biancoceleste. Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, il portiere classe 2005 ha voluto ringraziare l'ex difensore.
"Con Nesta non ho parlato, ne approfitto per ringraziarlo con tutto il cuore, è stato il primo a credere in me, lui e tutto il suo staff. Se sono qua è anche e soprattutto merito suo".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.