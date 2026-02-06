Lazio, Przyborek: "Obiettivi? Sono qui per rimanere a lungo"
06.02.2026 13:30 di Christian Gugliotta
Adrian Przyborek si presenta al popolo laziale. Intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, il classe 2007 polacco ha speso le sue prime parole da giocatore biancoceleste, svelando i suoi obiettivi per questa nuova avventura.
"Sono qui per rimanere, sono molto contento perché vedo un nuovo club, una nuova cultura e nuovi amici. Voglio rimanere a lungo. Non ho un obiettivo personale, più crescere la squadra meglio sarà per me. Sono importanti gli obiettivi di squadra. Ho visto che ci sono tanti ottimi giocatori".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.