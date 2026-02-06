Lazio, Dele-Bashiru compie gli anni: gli auguri del club - FOTO
06.02.2026 11:45 di Christian Gugliotta
Fisayo Dele-Bashiru compie 25 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha fatto gli auguri al centrocampista con un comunicato apparso sul proprio sito, pubblicando anche un post sui propri account social. Questa la nota:
"Fisayo Dele-Bashiru, difensore biancoceleste, oggi spegne 25 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
