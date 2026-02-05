Lazio, Noslin crea il suo giocatore perfetto: cita Messi, Ronaldo e... Akinfenwa!
05.02.2026 17:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha rivelato ai microfoni di Goal il suo giocatore perfetto, composto dai tratti caratteristici di diversi giocatori. Alcuni erano prevedibili; mentre altri decisamente meno:
"Il piede destro di Cristiano Ronaldo, il piede sinistro di Lionel Messi, la velocità di Kylian Mbappe, l'intelligenza di Sergio Busquets, la forza fisica di Adebayo Akinfenwa e la leadership di Giorgio Chiellini".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.