Lazio, Provedel chiamato agli straordinari. Ma sul rinnovo...

RASSEGNA STAMPA - Per Ivan Provedel è tempo di straordinari con tre partite in appena sette giorni: Juventus, Bologna e Atalanta. Una settimana cruciale per la Lazio e per il portiere biancoceleste, chiamato a blindare la porta nel momento decisivo della stagione. I numeri, del resto, parlano per lui: Provedel è il secondo miglior portiere della Serie A per gol evitati, con uno score di 7 reti impedite. Meglio ha fatto soltanto Maignan del Milan, a quota 9,1.

In termini pratici significa che la Lazio avrebbe dovuto subire 28 gol, mentre le reti incassate sono state 21, molte delle quali concentrate nel 2026, periodo segnato da mercato aperto e da una comprensibile distrazione generale. I clean sheet sono 11, quasi la metà delle 23 presenze stagionali. Anche nell’ultima gara casalinga contro il Genoa è risultato decisivo, neutralizzando Vitinha, così come a Lecce aveva salvato il risultato sulla conclusione potente di Coulibaly. Senza dimenticare il rigore parato a Nico Paz.

Ora il suo compito è chiaro: difendere tutto nella settimana che può indirizzare il futuro della squadra di Sarri, nel bene o nel male. Per Motta, invece, è tempo di apprendere. Il giovane portiere arrivato dalla Reggiana verrà presentato domani insieme a Maldini e Przyborek e dovrà crescere alle spalle del titolare, aspettando la sua occasione.

Sul fronte rinnovi, intanto, non si registrano novità per il numero 94, nonostante un contratto in scadenza nel 2027: come scrive il Messaggero, non ci sono stati ad ora nessun contatto, nessuna chiamata. Il suo futuro potrebbe intrecciarsi con la permanenza di Sarri e con il rientro di Mandas, attualmente in prestito con diritto di riscatto.