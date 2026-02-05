Lazio, attesa per oggi la decisione del tifo organizzato: le ipotesi
RASSEGNA STAMPA - È atteso per oggi l’annuncio ufficiale dei gruppi del tifo organizzato della Lazio sulle modalità con cui proseguirà la protesta contro il presidente Claudio Lotito. Nei giorni scorsi, attraverso un comunicato diffuso sul profilo Instagram della Curva Nord, era stato rivolto un appello ai tifosi non abbonati affinché rimandassero l’acquisto dei biglietti per Lazio-Atalanta, in programma il 14 febbraio, così da poter coordinare al meglio le iniziative di contestazione.
Tra le ipotesi al vaglio, sottolineate dal Corriere dello Sport, c’è il ritorno allo stadio Olimpico per manifestare il dissenso limitatamente al primo quarto d’ora di gara. Resta però concreta anche la possibilità di proseguire con lo sciopero del tifo, riproponendo uno stadio quasi vuoto come già accaduto nell’ultima partita casalinga contro il Genoa. Una decisione che verrà ufficializzata nelle prossime ore e che chiarirà la linea scelta dalla tifoseria organizzata biancoceleste.