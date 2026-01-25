Calciomercato | Lazio su Boychev. Dalla Bulgaria: "Presentata un'offerta"
CALCIOMERCATO LAZIO - La società vuole abbassare i costi e ringiovanire la rosa. Si baserà su una linea verde il nuovo corso biancoceleste, non resta che vedere quali profili verranno portati a Formello da Lotito e Fabiani, Sembra però che un ruolo centrale sarà svolto dalla talent room, alla ricerca di talenti, anche meno noti ai più, in giro per il mondo.
Il nuovo nome potrebbe arrivare dalla Bulgaria. Secondo quanto riportato da Sportal.bg, la Lazio sarebbe interessata a Marto Boychev, centrocampista diciassettenne del CSKA 1948 Sofia. C'è di più: sempre secondo la stessa fonte, il club capitolino avrebbe persino presentato un'offerta per il classe 2008.
In questo momento, Boychev si trova in ritiro con la squadra in Turchia. In stagione ha disputato 14 partite e segnato un gol. Sul giovane bulgaro però ci sono anche altri club di Serie A. Infatti, Boychev sembra sia finito anche nel mirino di Torino, Genoa e Udinese.