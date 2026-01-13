Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: “Interesse per Max Aarons”
CALCIOMERCATO LAZIO - Un nuovo nome in orbita biancoceleste. La lista dei calciatori osservati si allunga, ma solo alcuni verranno scelti veramente dalla società per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri.
Le priorità sono il centrocampo e l’attacco, con i nomi di Toth, Timber, Fabbian e Rayan che sembrano essere in cima alla lista. Con l’uscita di Nuno Tavares però potrebbe muoversi anche qualcosa nel reparto arretrato e Pedraza del Villarreal sembra pronto a prendere il suo posto.
Bisognerà capire se la Lazio anticiperà il colpo a gennaio o se sarà per giugno. Intanto, secondo quando riportato da Ekrem Konur, c’è un nuovo nome per la corsia opposta. Sembra infatti che la Lazio abbia messo gli occhi su Max Aarons, terzino ventiseienne di proprietà del Bournemouth e quest’anno in prestito ai Rangers. Si attendono sviluppi per capire se possa trasformarsi in qualcosa di concreto, ma c'è concorrenza: anche il Siviglia è sulle sue tracce.