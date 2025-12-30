Calciomercato Lazio | Dalla Danimarca: anche al Paris Fc piace Gaaei
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda all'estero, non solo in Italia. Tra i ruoli da rinforzare c'è sicuramente anche la fascia destra: Marusic e Hysaj sono in scadenza e Lazzari va per i trentatre anni, non si può più rimandare. Resta da capire se vorrà intervenire già a gennaio o rimandare il discorso a giugno.
In attesa di capire come andrà la trattativa per il rinnovo di Marusic, la Lazio si guarda intorno. Nelle scorse settimane il nome che è stato accostato maggiormente ai biancocelesti è quello di Anton Gaaei, terzino classe 2002 dell'Ajax.
La concorrenza però non manca: stando a quanto riportato da Tipsbladet, oltre alla Lazio ci sarebbe anche il Paris FC sul calciatore danese. La partita è aperta, per ora le trattative non sono in stato avanzato.