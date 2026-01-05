Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Proposto Tavares al Fenerbahce"
CALCIOMERCATO LAZIO – Asse Roma – Istanbul sempre più caldo. Matteo Guendouzi è molto vicino a lasciare la Lazio. Lo aspetta il Fenerbahce: il centrocampista francese ha già trovato l’accordo con il club turco, il quale però deve ancora raggiungere l’intesa con la società biancoceleste. Ballano pochi milioni, la sensazione è che si possa arrivare a dama a breve.
Guendouzi però potrebbe non essere l’unico calciatore biancoceleste a volare in Turchia: stando a quanto riportato dal giornalista turco Samet Cayir, anche Nuno Tavares potrebbe diventare un nuovo calciatore del Fenerbahce. In particolare, la Lazio avrebbe offerto il terzino portoghese al club turco.
Nuno Tavares non è più centrale nel progetto biancoceleste, il feeling con Sarri non è mai sbocciato e in questa sessione di calciomercato si sta cercando una soluzione congeniale a tutte le parti in causa.
Chissà che nel suo volo verso Istanbul Guendo non si ritrovi in viaggio con l'amico portoghese seduto proprio accanto a lui. Dopo Marsiglia, Arsenal (solo sulla carta) e Lazio, il Fenerbahce potrebbe essere l'ennesimo club in cui i due si ritrovano compagni di squadra. Si attendono sviluppi, per ora non c’è nulla di concreto.