Calciomercato Lazio | Dall’Ecuador: occhi su Yeboah del Venezia
CALCIOMERCATO LAZIO - Serie A, estero e non solo. La società biancoceleste segue con attenzione anche i profili provenienti dalla cadetteria. Nelle ultime settimane era stato associato alla Lazio il nome di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena, uno dei migliori della formazione emiliana durante questa stagione. Ma non è l’unico profilo di questo tipo che piace alla Lazio.
Infatti, dall’Ecuador riportano di un interesse della squadra biancoceleste per John Yeboah, attaccante di movimento classe 2000 che si sta mettendo in mostra grazie ai suoi 7 gol e 5 assist in 17 presenze in questa prima metà di stagione.
Non c’è nulla di concreto al momento, la Lazio viene inserita nella lista delle squadre interessate. In Italia, seguono con attenzione gli sviluppi anche Parma e Inter; mentre all’estero c’è il Leeds sull’ecuadoregno.