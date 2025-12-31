Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: "Nel mirino un difensore centrale"
31.12.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio segue da vicino il mercato dei difensori. Come riportato dall'emittente televisiva turca HT Sport, la società biancoceleste sarebbe interessata ad Arseniy Batagov, centrale del Trabzonspor.
Su di lui ci sarebbero anche il Napoli e il Nottingham Forest, oltre al Benfica che avrebbe anche già fatto un'offerta da 22 milioni di euro. Già a giugno, in ottica Lazio, era spuntato il profilo del classe 2002 ucraino; quest'estate, però, il blocco del mercato ha fermato ogni tipo di operazione.
L'intenzione del calciatore, secondo quanto riportato dal portale ucraino Sport, sarebbe quello di trasferirsi in Portogallo, così da guadagnarsi la convocazione per il prossimo Mondiale in America.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.