Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: occhi su El Karouani

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato è alle porte e continuano ad aumentare i nomi che vengono accostati alla Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, dalla porta all'attacco. Ma prima c'è bisogno di piazzare qualche uscita.

Il primo indiziato a lasciare Formello è Nuno Tavares, corteggiato dall'Al Ittihad di Sergio Conceicao. Il portoghese è in trattativa con il club saudita, ma è presto per dire con certezza che sarà il suo prossimo club. Prima vanno limati i dettagli contrattuali con il giocatore, il quale chiede circa 8 milioni di euro a stagione, poi dovrà essere accontentata la Lazio.

La lista dei possibili sostituti è lunga: da Martin a Parisi, passando per Netz, la società sta cercando il profilo adatto da regalare a Sarri. Dalla Turchia però rilanciano con un nuovo nome. Stando a quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, la Lazio sarebbe tra le squadre interessate a Souffian El Karouani, terzino sinistro classe 2000 dell'Utrecht.

Sono in molti ad aver messo gli occhi sul marocchino, come Napoli, PSV, Porto, Fulham e non solo. Chi però si sta muovendo con maggior convinzione sarebbero però l'Eintracht Francoforte e il Fenerbahce, i quali avrebbero già sottoposto un'offerta al club olandese.