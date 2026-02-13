Ex Lazio | Durmisi può tornare in Italia: lo vuole il Foggia
Riza Durmisi è richiesto in Italia. Si è svincolato dall'FC Amazonas: ora è svincolato e pronto a iniziare una nuova avventura. Potrebbe finire a giocare in Serie C, al Foggia: come riportato dal portale danese tipsbladet.dk, infatti, l'ex terzino della Lazio sarebbe finito nel mirino del club rossonero, che pochi giorni fa ha annunciato l'ingaggio di Cangelosi come allenatore. Le parti sono in contatto.
